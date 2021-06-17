جامعة الخليج الطبية: لدينا فحوصات لتشخيص السرطان من عينة الدم قبل أعراض الارتجاع

قال الدكتور حسام حمدي، العالم المصري، رئيس جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن معهد الطب الدقيق متخصص في الطب الجزيئي ومستقبل العلاج، لأنه بناء على التركيب الجيني لكل مريض، يتم تحديد نوع المرض والعلاج لكل مريض، وأن المعهد به عدد من أعضاء التدريس المتخصصين في الأبحاث، مثل أبحاث مرض السرطان، من أجل تحديد العلاج المناعي لكل مريض، ويعد مستقبل علاج هذا المرض.

وأضاف «حمدي»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «في هذا المعهد أيضا، يوجد أول مختبر في الإمارات لتشخيص السرطان من عينة الدم قبل وجود أعراض الارتجاع، خاصة بعد إجراء جراحات سرطان الثدي والقولون، وتستخدم هذه التقنية للأشخاص الذين عولجوا من السرطان، لقياس ما إذا كانوا عرضة للإصابة بهذا المرض مرة أخرى أم لا».

وتابع العالم المصري، رئيس جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن الجامعة بها عدد كبير من المعامل المتخصصة، مثل المعامل التي تدرس التركيب الجيني للأورام السرطانية التي يتم تحديد الخطة العلاجية بناءً عليها.

واوضح الدكتور حسام حمدي، العالم المصري، رئيس جامعة الخليج الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن المعامل المركزية للمستشفيات توجد داخل الجامعة، وتتصل بمركز الأبحاث، وهي أحدث معامل على مستوى تحاليل الدم، وهو معمل خدمي يستخدم لأغراض البحث العلمي وتدريب الطلاب، ويدرس فيها بعض طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وكل شيء يعمل أوتوماتيكيا.

وأكد رئيس جامعة الخليج الطبية أهمية معامل المحاكاة بالجامعة، وتعد من أهم الأماكن في الكليات الطبية والصحية، ويتدرب الطلاب في السنوات الأولى لتحضيرهم قبل العمل في المستشفيات.

وأوضح «حمدي» أن مركز المحاكاة يقيم الطلاب وكيفية تعاملهم مع المرضى، مثل مهنية التعامل وطريقة الكلام: «حتى لو شخص صح، إذا كانت طريقة تواصله فيه نوع من الخشونة الطالب يرسب».