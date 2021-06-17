تسجيل اللقاحات إلكترونيا في السعودية.. دعوات لجميع القادمين للمملكة

دعت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين، إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًا في السعودية، من خلال رابط https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، في تغريدة لها عبر موقع «تويتر» أن هذا الإجراء يهدف إلى الإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

تسجيل اللقاحات إلكترونيا في السعودية

وبالضغط على الرابط نجد أنه يمكن تسجيل القدوم عبر أكثر من أيقونه، تقول: «زائر محصن، زائر غير محصن، مقيم محصن، مقيم غير محصن».

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيًا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة ، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني:https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home وحسبما جاء على الموقع الرسمي لهيئة الطيران المدني السعودية، فإن البوابة تتيح تسجيل اللقاح إلكترونيًا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونياً مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول وذلك لمن أتم كافة الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة .

وتأتي خدمة تسجيل اللقاحات إليكترونيا في السعودية بمشاركة كل من وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة ، وشركة علم.

ومن المقرر أن تسهم بوابة تسجيل اللقاحات إليكترونيا في السعودية في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق توكلنا، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من كافة المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وأكد التعميم على ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيا في السعودية بالنسبة لجميع المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة في البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونيًا، مع الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة.