صدر قرار وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بشأن الدول المسموح لها بدخول المملكة، حيث أعلنت الوزارة وفقما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه سيسمح للقادمين من 11 دولة بعضها أوروبي والبعض عربي وأخرى آسيوية بدخول المملكة العربية السعودية، وذلك وفق شروط أعلنتها تتماشى مع ضوابط المملكة للوقاية من فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي وضعتها.

قرار وزارة الداخلية السعودية اليوم بشأن الدول المسموح لها بدخول المملكة: الوضع الوبائي مستقر في الدول المذكورة

حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر وصفته بالمسؤول في وزارة الداخلية السعودية، فإن القرار اتخذ بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بشأن وضع وباء كورونا في الدول التي أعلن رفع الحظر عنها، إذ ظهر الوضع الوبائي أكثر استقرارا، كما أنه ثبت فاعلية تلك الدول في السيطرة على جائحة كورونا.

ووفقما نص عليه قرار وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بشأن الدول المسموح لها بدخول المملكة، فإنه سيتم السماح للدول التالية: جمهورية ألمانيا الاتحادية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الإيطالية، وإيرلندا، واليابان، وجمهورية فرنسا، والاتحاد السويسري ومملكة السويد والمملكة المتحدة، والجمهورية البرتغالية.

قرار وزارة الداخلية السعودية اليوم بشأن الدول المسموح لها بدخول المملكة: 11 دولة عربية وآسيوية وأوروبية

ويتضمن قرار وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بشأن الدول المسموح لها بدخول المملكة تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي يحق من ينطبق عليهم من القادمين من الدول الـ11 التي أعلن رفع الحظر عن دخول القادمين منها، علما أنه وفق نفس المصدر سيتم العمل بالواعد الجديدة الخاصة برفع حظر السفر بداية من الواحدة صباح الأحد الموافق 30 مايو من عام 2021.

حيثيات قرار السعودية بتعليق دخول القادمين من 20 دولة

ووسط انتشار فيروس كورونا وحاجة المملكة كغيرها من الدول لمواجهة الوباء، قررت «الرياض» في شهر فبراير الماضي وبشكل مؤقت حظر دخول القادمين إليها من 20 دولة كانت تضم مصر ولبنان وتركيا.

وطبق القرار فقط على غير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم في إطار مشاعي المملكة للحد من انتقال عدوى «كوفيد – 19».