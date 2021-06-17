القصة الكاملة لمتحرش المطار.. حكم بحبسه 3 سنوات خلال 48 ساعة فقط

في سابقة تعد الأولى من نوعها، حكم على المتهم المعروف إعلاميا بـ«متحرش المطار»، بعد 48 ساعة من واقعة تصويره لفتاة تدعى بسمة بشاي من الخلف كأسرع محاكمة وحكم، إذ جرت معاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه وذلك بعد 24 ساعة من إحالته للمحاكمة، حيث عقدت الجلسة الأولى في القضية اليوم وأصدر فيها الحكم.

مقطع فيديو بثته المجني عليها وثق الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر البلوجر المجني عليها مقطع فيديو بثته على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث ظهرت وهي تروي تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها، وذلك أثناء عودتها من السفر وأثناء انتظار استلامها لجواز السفر الخاص بها وحقائبها رفقة أصدقائها.

المتهم صور عددًا من الفتيات من الخلف

وتضمن مقطع الفيديو تفاصيل الواقعة، حيث قالت «بسمة» إنّها تعرّضت لحادث تحرّش من أحد الموظفين في مطار القاهرة، إذ أخبرتها إحدى صديقاتها أنّ الموظف المعني التقط لها عدّة صور من الخلف، وأوضحت المجني عليها خلال المقطع المصور تفاصيل أخرى، حيث قالت وهي تغالب دموعها التي انهمرت على خديها بحرقة: «ده أصعب فيديو بعمله في حياتي، كنت مسافرة بيروت ورجعت مصر، وأنا واقفة منتظرة الشنط، راجل صورني من الخلف على هاتفه، وعندما انتبه إليه أصحابي، حاولوا يفتحوا التليفون».

القبض على المتهم وفصله من العمل في المطار

وأضافت: «بعد الاستعانة بالأمن تمكنا من فتح هاتف المتهم وفوجئنا بالتقاطه واحتفاظه بصور بعدد كبير لصور فتيات من الخلف بالإضافة إلى مقطع مصور يوثق جريمته»، وتحفظ رجال الأمن على الموظف وجرى التحقيق معه واقتادته قوات الشرطة إلى خارج المطار مقيدا اليدين بالأصفاد، مشيرة إلى أنه تم فصله من العمل عقب التأكد من صحة الواقعة.

الحبس 3 سنوات لمتحرش المطار

وكانت محكمة جنح النزهة أصدرت حكمها حضوريا بمعاقبة موظف بمطار القاهرة، المعروف إعلاميا بـ«متحرش المطار» بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهمامه بالتقاط صور لإحدى الفتيات داخل المطار.

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