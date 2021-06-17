تلقى 10 طعنات.. تأجيل قضية مقتل موظف بالمعاش في طوخ

قررت محكمة جنايات بنها، في محافظة القليوبية، مساء اليوم الخميس، تأجيل نظر قضية مقتل موظف بالمعاش، مقيم بقرية الصفا بدائرة مركز شرطة طوخ، على يد آخر، لجلسة 11 أغسطس المقبل، لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين، بناءً على طلب الدفاع، مع استمرار حبس المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشار عادل علي ماهر، والمستشار خالد علي إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات.

تعود الواقعة إلى تلقي مدير أمن القليوبية إخطار من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بمقتل موظف بالمعاش، مقيم بقرية الصفا، التابعة للوحدة المحلية ببلتان، على يد آخر يبلغ من العمر 19 سنة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه تلقى 10 طعنات بالجسد، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث المديرية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية.

وتمكن الرائد محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط المتهم وهو عامل يعمل بالأجر، وقام بقتل المجني عليه وطعنه عدة طعنات بجسده، وتم التحفظ على المتهم.

وأكدت تحريات المباحث حول الواقعة أن المتهم قتل عمدًا المجني عليه، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله حال مقاومة المجني عليه له خلال سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي، باستخدام سلاح أبيض سكين، حيث تربص للمجني عليه قبالة مسكنه وما أن سنحت له الفرصة هجم عليه وعند سرقته قاوم المجنى عليه فأرداه قتيلا غارقًا في دمائه بـ10 طعنات بالعنق والجسد.

وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسة، وإحالته لمحكمة جنايات بنها، التي أصدرت قرارها السابق.