والد الطفل معاذ لـ أسرة المجني عليه: «أطلب العفو لوجه الله»

وجه محمد عيسى، والد الطفل معاذ، المشارك في برنامج «ذا فويس كيدز»، والمتهم بالاعتداء على زميله «حسن»، رسالة إلى أسرة الضحية قائلا: «أطلب منهم العفو عند المقدرة، لوجه الله، لأن والدة معاذ في حالة نفسية صعبه، لأنه أصغر طفل لدينا وكان عامل جو للبيت، والموضوع صعب جدا علينا وعلى أسرة حسن».

مستعد لأي ترضية

وأضاف «عيسى»، في حوار مع قناة «العربية»: «فيه خطأ حصل، ومحدش يرتضيه وكانت ممكن تحصل لمعاذ، لو حسن هو اللي في ايده المفتاح، ولطف ربنا علينا إحنا الاتنين إن حسن قام بالسلامة، واللي يرتضيه والد حسن ووالدته أنا هعمله، وأنا لا اتكلم عن الناحية المادية، ولكن من الناحية النفسية أنا هرتضي أعمله».

وتابع والد الطفل معاذ: «إحنا روحنا سلمنا معاذ، وأنا سلمته لقسم الشرطة، وعُرض في اليوم التالي على النيابة، التي أودعته في مركز دار الرعاية الاجتماعية، لأن عمره 14 سنة ولا يُطبق عليه الحبس العادي، ومن المقرر أن يبقى في الدار لمدة أسبوع».

وأوضح أن «السوشيال ميديا أضرت بأسرة حسن وأسرتي، وإحنا الاتنين عندنا كارثة، لأن حسن كان تعبان ومصاب وأنا ابني بعيد عني، ومحدش قدر الكلام ده، ومن ساعة ما معاذ بعد عني وأنا مبنامش إلا في أوضته، وأنا زرته ونفسيته متعبة جدا، والناس كرهته وضده، وهو طفل عنده 14 سنة، هو بالفعل أخطأ، ولكنه طفل»، مستدركا: «حسن ابني برضو وأنا مرضاهاش لده أو ده، إحنا جيران وأهل ولو هو تعبان يبقى بيوجعني أنا كمان».

رسالة إلى رواد السوشيال ميديا

ووجه رسالة إلى رواد «السوشيال ميديا»، قائلا: «أقول لأي حد بيسمعني اللي عنده كلمة حلوة يقولها، وقضاء الله ممكن يحصل لأي حد، وإحنا الاتنين حصلت لنا مصيبة، وبلاش كلام يشعل النار بينا الأسرتين، حرام عليكم».