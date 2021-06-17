بعد إزالة «فاترينة شاي».. التنمية المحلية تستجيب لاستغاثة «مسنة» روض الفرج

استجاب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لشكوى «مسنة - 65 سنة» بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، بعد استغاثتها من الحي، لتنفيذه إزالة لـ«فاترينة» بيع الشاي والقهوة التي تمتلكها، والملاصقة لأحد العقارات بالقرب من منزلها بشارع عبيد أمام شركة مياه الشرب، التي تساعدها علي توفير نفقات أسرتها المكونة من 6 أبناء بعد وفاة زوجها منذ سنوات.

ووجه اللواء محمود شعراوي، على الفور، بالتواصل مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لبحث شكوى السيدة، حيث توجهت لجنة من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لموقع الشكوى، للوقوف على أسبابها، والعمل على حلها.

التقت اللجنة بالسيدة سعاد أحمد منصور، وتوجهوا بها للقاء الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، حيث تبين تنفيذ الحي، قرار إزالة صدر مسبقا، بناء على شكاوى عديدة من السكان بالعقار التي توجد به الفاترينة، والتي أرسلوها إلى البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء ومحافظة القاهرة وحي روض الفرج، ومطالبتهم بسرعة تنفيذ الإزالة.

كما تبين أن مسئولي الحي، أبلغوا السيدة شفاهة منذ أسبوع، بموعد تنفيذ الإزالة، وهو ما أكدته سعاد منصور خلال لقائها مع نائب المحافظ، ولجنة تفتيش الوزارة.

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعد التأكيد من الظروف الأسرية للمسنة، وأنها تعول أسرة مكونة من 6 ابناء وأحفاد، بتوفير كشك للسيدة، ليكون مصدر دخل ثابت لها بالقرب من منزلها، بعد أن طلبت بتوفير مصدر دخل قريب من المنزل، وعدم الابتعاد عنه، نظرا لظروفها.

كما وجه وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، باستمرار التنسيق مع نائب المحافظ، ورئيس حي روض الفرج، لمتابعة إجراءات إنهاء ترخيص الكشك الجديد في المنطقة المقابلة للفاترينة القديمة، واستمرار المتابعة، للاطمئنان على استلامها الكشك.

وأعربت سعاد منصور، عن سعادتها بعد استجابة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لاستغاثتها، وقدمت لهما خالص الشكر والتقدير، على توفير الكشك الجديد لها، حيث أنها تتواجد في هذا المكان منذ سنوات، ويعتبر مصدر دخلها الوحيد للإنفاق على أسرتها وأحفادها بعد وفاة زوجها.