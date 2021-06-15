لمنع التكدس.. سيارات «التنمية المحلية» تقدم خدمات للمواطن في 15 محافظة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية شدد على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بطرق يسيرة دون زحام أو تكدس، موضحًا أن الوزارة حرصت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بتحسين نظم تقديم الخدمات.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في «غرفة الأخبار»، التي تعرضها شاشة «DMC»، أن اللواء محمود شعراوي، وجه بتحسين الخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، سواء الثابتة أو المتنقلة، فضلًا عن زيادة حجم الخدمات التي تقدم للمواطنين، من أجل التيسير عليهم ومساعدتهم في إنجاز مصالحهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير، إلى أن الدفعة الأولى من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل، كانت عبارة عن 12 سيارة، تم توزيعها في مارس الماضي في 8 محافظات، واليوم تم تسليم الدفعة الثانية من السيارات للعمل في 5 محافظات، هي الغربية وأسيوط وقنا وبنى سويف ومطروح.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن هذه السيارات تساهم في تخفيف تكدس المواطنين على المراكز التكنولوجية، خاصة المناطق والمدن المتكدسة بالسكان، وأنه نظراً للزيادة في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز ووجود تكدس للمواطنين راغبي الحصول علي تلك الخدمات فقد حرصت الحكومة علي إيجاد حل لتلك المشكلة.

وأردف أن حل تلك المشكلة كان بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمع السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينة وحي وقرية بما يساعد على توسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية، وتجهيزها بكل الإمكانيات الحديثة لتقديم مختلف الخدمات الحكومية للمواطنين.