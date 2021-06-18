تعرف على قيمة غرامة استخراج رخصة بدلا من الملغاة والسير عكس الاتجاه

حدد قانون المرور، العديد من الغرامات التي تطبق في حالة ارتكاب مخالفات مرورية، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في السطور التالية، والتي جاءت كالآتي، وكذلك هناك عقوبات لا يجوز التصالح فيها.

غرامة استخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

وحول غرامة مخالفة تركيب زجاج ملون ومخالفة الإضرار البيئى ومخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار بها تصل لـ 2000 جنيه.

وغرامة من 1000 لـ3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة، غرامة من 1500 لـ3000 جنيه عند استعمال أجهزة تؤثر على الرادار، غرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه.

وحدد قانون المرور الجديد عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل تبدأ من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، غرامة تبدا من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة، غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

وحدد قانون المرور الجديد، عقوبة الاعتداء على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة، غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه عند التسبب في تعطيل حركة المرور، غرامة 50 ألف جنيه في حال نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

عقوبات لا يجوز التصالح فيها

حدد قانون المرور، عقوبات صارمة للمخالفات المرورية التي لا يُسمخ فيها بالتصالح، وجاءت كما يلي:

1- قيادة مركبة بدون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة.

2- قيادة مركبة خالية من الفرامل.

3- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

4- السير عكس الاتجاه.

5- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.

6- تعمد تعطيل حركة المرور.

7- الاعتداء على أحد أفراد المرور.

8- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.

9- لتحميل العشوائي لمركبات الأجرة.

10- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية.

11- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.

12- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.

13- عدم الابلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.

14- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).