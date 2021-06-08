شهدت محركات البحث عدة تساؤلات خلال الساعات الماضية، حول رسوم استخراج رخصة القيادة، وشروط استخراج رخصة القيادة في قانون المرور الجديد، حيث تستعرض «الوطن» في السطور التالية، رسوم وشروط استخراج رخصة القيادة في قانون المرور الجديد.

رسوم استخراج رخصة القيادة

ويمكن استعراض رسوم استخراج رخصة القيادة من خلال 7 نقاط بنحو:

- الحافظة 35 جنيهًا.

- الكشف الطبي 285 جنيهًا.

- رسم الضريبة 615 جنيهًا.

- سعر نموذج 256 لطلب الرخصة 6.5 جنيه.

- ومن ضمن رسوم استخراج رخصة القيادة، نموذج اختبار إشارات 10 جنيهات.

- طابع شرطة 15 جنيهًا.

- استمارة بيانات 105 جنيهات.

شروط استخراج رخصة القيادة

وجاء من ضمن شروط استخراج رخصة القيادة، أنه يجب أنّ يكون طالب الرخصة حاصل على شهادة تعليمية، وألا يقل سن المتقدم لطلب الرخصة عن 18 ًعاما.

ومن بين شروط استخراج رخصة القيادة: إنه يشترط في المتقدم اجتياز الدورة التدريبية في أساسيات القيادة التابعة لمراكز تعليم بإدارة المرور، ويشترط اللياقة الطبية لمقدم الرخصة القيادة من خلال استخراج شهادتين طبيتين باطني وعيون، من وحده المرور.

ويعتبر إجراء تحليل طبي للمتقدم للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليمه الرخصة، ضمن شروط استخراج رخصة القيادة في قانون المرور الجديد، وكذلك يشترط بالا يكون صدر ضده المتقدم للرخصة حكم جنائي أو جنحة مخله بالشرف والأمانة.

خطوات استخراج الرخصة في قانون المرور الجديد

الاتجاة إلى المرور حسب العنوان المدون في بطاقة الرقم القومي، ويشترط تقديم أصل البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري للاطلاع، كما أن من خطوات استخراج الرخصة في قانون المرور الجديد، شراء نموذج 256 مرور، وهو عبارة عن طلب للحصول على رخصة القيادة.

ومن بين خطوات استخراج رخصة القيادة في قانون المرور الجديد: تقديم 4 صور شخصية مقاس «4 في 6»، بشرط أن تكون حديثة، وأخيرًا النجاح في الاختبار الفني شرط أساسي للحصول على الرخصة.