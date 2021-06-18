عاجل.. التحريات تكشف حقيقة وفاة موظف الجيزة في حملة حدائق الأهرام: طبيعية

كشفت تحريات مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، وبرئاسة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة للمباحث، والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، عن وفاة موظف بالجيزة بصورة طبيعة، بعد حملة من سرفيس الجيزة أمام البوابة الأولى بالهرم لضبط التكاتك المخالفة.

وأشارت التحريات، إلى أنه بعد ضبط توكتوك وأثناء رفعه قام قائده بإثارة آخرين من سائقي التوكتوك المحجوز مركباتهم، فرشقوا الحملة بالحجارة، وتم احتواء الموقف وضبط قائد التوكتوك وانصرفت الحملة، وعقب ذلك بساعة ونصف تقريبًا أصيب أحد موظفي السرفيس بالحملة بحالة إعياء وتوفي إلى رحمة الله.