13 تصريحا مهما لـ«زاهي حواس»: المصريون القدماء أول من عرفوا التوحيد

حل الدكتور زاهي حواس ضيفًا على الإعلامية درية شرف الدين في برنامجها «بيت العرب»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، في حوار حول الحضارة المصرية القديمة وآثارها الخالدة.

وأبرز ما ذكره زاهي حواس نرصده لكم كما يلي:

1-المصري القديم كان يؤمن أن هناك حياة أخرى يعيش فيها مدى طويل لذا بنى الأهرامات التي تدل على عبقريته.

2-التوحيد بدأ في مصر القديمة، فالمصري القديم هو أول إنسان في الدنيا يؤمن بالله الواحد وهذا أمر في غاية الأهمية.

3-لا أرضى عن الطريقة المكتوبة بها التاريخ الفرعوني في الكتب المدرسية، ولا بد من إعادة كتابة التاريخ بطريقة تضم الحكم والمواعظ التي يتعلم منها الجيل الجديد.

4-«علم المصريات يدرس في بلدنا في الجامعات لكن مش في ابتدائي، والدكتور مصطفى الفقي عمل مركز زاهي حواس للمصريات في مكتبة الإسكندرية وهناك بنعمل مشاريع للأطفال وباخد 1000 طالب من ابتدائي لزيارة الهرم وبفضل اتكلم قدامهم الأطفال بيسكتوا عاوزين يسمعوا أكتر عن الحضارة الفرعونية وعظمتها».

5-الدولة حلت أزمة إصدار التصاريح الخاصة بالمخرجين الذي يريدون تصوير الآثار الفرعونية ضمن أحداث الأفلام العالمية وتم توحيد الجهة المتعاملة معهم بعد أن كان يجب على المخرج الحصول على تصريحات من جهات متعددة.

6-لا توجد حاليا برامج تلفزيونية مخصصة للأطفال تتحدث عن الفراعنة، ولذلك يفكرون حاليا في إطلاق برنامج جديد اسمه «Little Zahi» بالتعاون مع «ديزني»، عبارة عن طفل صغير يرتدي «برنيطة»، وهو الذي يكتشف الآثار المصرية، وسوف ينتقل إلى المملكة العربية السعودية والمكسيك، والعالم كله، ومن خلال ذلك سوف يهتم الأطفال بالتاريخ المصري.

7-وزارة التربية والتعليم يجب أن تُغير المناهج، ويوضع فيها الحروف الهيروغليفية، مشيرا إلى أنه كتب حوالي 17 كتابًا للأطفال في إحدى دور النشر، مطالبا هذه الدار بتقديمها إلى المدارس، لأنها كتب مبسطة، تتحدث عن التعليم في مصر القديمة، والزراعة، وكل فروع العلوم.

8-أطفال المدارس عندما يذهبون إلى المناطق الأثرية مثل الأهرامات يلعبون كرة، والأسر عندما تذهب إلى الهرم «بياكلوا محشي على الهرم»، مشددا على أنهم لو علموا جيدًا أهمية الحضارة المصرية لما فعلوا ذلك، مطالبا بإعادة كتابة التاريخ الفرعوني والتاريخ المصري كله.

9-تدريس الحضارة المصرية للأطفال سيؤدي إلى نتائج جيدة جدا، ومنها أن يعرف الناس ماذا قدم الفراعنة للعالم، وأنهم ليسوا دمويين، بل كانوا يؤمنون فقط بلادهم، حيث أنشأوا طريق حورس الحربي لتأمين سيناء بعد احتلال مصر من الهكسوس.

10-وزارة التربية والتعليم يجب أن تُغير المناهج، ويجب أن نعيد كتابة التاريخ المصري مرة أخرى، لافتا إلى أن نظرة الناس إلى الفراعنة تغيرت بعد موكب المومياوات، ولأول مرة كل الشعب المصري يتفق على شيء.

10-لا يوجد برامج تلفزيونية مصرية تتحدث عن الآثار والمصريين القدماء، ويُمكن أن تُقدم الآثار بطريقة الـ«أكشن»، وبدلا من الحديث على الشاشات فقط، ينتقل المذيع إلى المناطق الأثرية بنفسه، و«يعمل كشف لتمثال»، مطالبًا بأن يكون هناك توعية لكل فئات المجتمع كيف حكم المصريون الدنيا كلها بالحق والعدل منذ 5 آلاف سنة.

11-المصريين شعب قليل المعرفة بحضارته، ولكن «إحنا كأجهزة وتلفزيون وصحافة وثقافة غلطانين، وليس لدينا أي منظومة لتوعية الشعب، لأن الآثار صعبة، لو وضعتها في فيلم تسجيلي هينام»، مشيرا إلى أن وجود أطفال مصريين عباقرة ولكن لا توجد منظومة تحتوي كل الأطفال، مشددا على أن التاريخ المصري يبدأ من العصر الفرعوني وحتى التاريخ الحديث.

12-«عروسة النيل أكذوبة طلعت بين الناس، وكانت هناك احتفالات فرعونية بالنيل لأنه مصدر للحياة، وكان الفيضان خير لمصر، وكانوا يقدمون قرابين للنيل وبيرموا حاجات، لكن المصريين معملوش أي حاجة دموية إطلاقا، وده مجرد حكاوي غير صحيحة إطلاقا»، الحضارة المصرية على عكس كل الحضارات الأخرى ولم يقدموا أي قرابين دموية.

13-من يصف المصريين القدماء بـ«المساخيط»، و«الكفار» شخص جاهل، مشيرا إلى أن الله عندما وصف الفرعون بالظالم كان يقصد فرعونا واحدا فقط، وهو «فرعون موسى» والفراعنة لم يكونوا ظالمين، والفترة الفرعونية عاش فيها عددٌ من الأنبياء، وهم سيدنا موسى، وسيدنا يوسف، مؤكدا أن عالم الآثار لا يجب أن يفتي في الدين، ورجل الدين لا يجب أن يتحدث في الآثار، وكل شخص يجب أن يتحدث في مجاله.