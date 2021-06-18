عبر 50 رحلة طيران.. فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

تستعد فنادق مرسى علم لاستقبال نحو 10 آلاف سائح، من مختلف الجنسيات الأجنبية، على متن 50 رحلة طيران قادمة من دول «أوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا»، بداية من الغد.

وتشمل الرحلات «16 رحلة طيران من التشيك، و17 رحلة من بولندا، و8 رحلات من أوكرانيا، ورحلة واحدة من سويسرا، و8 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران»، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، عن استعداد فنادق مرسي علم لاستقبال الآلاف من السائحين الأجانب وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأشار الخبير السياحي، إلى ارتفاع عدد رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مرسي علم، إلى أعلى معدل؛ مما ساهم في انتعاش حركة السياحة الخارجية بفنادق مرسى علم، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق حيث قاربت على 50%في عدد من الفنادق السياحية، مضيفا أن جميع العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية تم تطعيمهم بلقاح كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح «عثمان»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يتم توقيع الكشف الطبى على جميع السائحين الأجانب بمجرد نزولهم من سلم الطائرة، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل pcr للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72ساعة، وذلك بواسطة فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بمطار مرسى علم الدولي.