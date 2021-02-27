اليوم.. مطار «مرسي علم» يستقبل 9 رحلات من 3 دول أوربية

يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم، السبت، 9 رحلات طيران سياحية من دول بولندا والتشيك وأوكرانيا، وعلى متنها عدد من السائحين من مختلف الجنسيات الأوربية.

وأكد عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية، أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال رحلات اليوم بواقع 5 رحلات من بولندا، و3 رحلات من التشيك، ورحلة من أوكرانيا، لافتا إلى أن معدل الرحلات سيزيد الأسبوع المقبل.

وأوضح عثمان في حديثه لـ«الوطن»، أن مطار مرسي علم الدولى يستقبل أسبوعيا قرابة 14 رحلة، ومن المقرر أن تشهد بداية النصف الثانى لشهر مارس، وصول 20 رحلة دولية من الدول المختلفة معظمها أوروبية.

ويذكر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، قد اجتمع مع الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى بعدد من المستثمرين وأصحاب الشركات والفنادق السياحية بالبحر الأحمر في أحد المنتجعات السياحية بمرسى علم، وذلك خلال زيارتهم للمدينة السبت الماضي، لبحث معوقات السياحة وعرض المشاكل التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي.

وعرض ملاك الفنادق والقرى السياحية عددا من الأزمات التي تواجههم بسبب فيروس كورونا وتأثيرها على القطاع السياحي، في ظل انخفاض نسبة الإشغالات وتراجع الرحلات السياحية الخارجية، وعدم إقبال المصريين على السياحة الداخلية بسبب ارتفاع أسعار الطيران الداخلي.

وطالب مستثمرو قطاع السياحة بمرسى علم أجهزة الدولة بالوقوف بجانبهم لتشجيع الاستثمار السياحي بمدينة مرسى علم بمنحها مزيدا من التيسيرات والإعفاءات من المستحقات الحكومية أو تأجيلها بدون فوائد حتى تستطيع الاستمرار والعمل حيث أنها توفر فرص عمل كبيرة وتحقق رقما كبيرًا في الاقتصاد القومي