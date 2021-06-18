بطاقة الرقم القومي، وثيقة كشف هوية الشخص أمام الجهات الحكومية وغيرها؛ لذلك تقدم وزارة الداخلية وتحديدًا مصلحة الأحوال المدنية تسهيلات كبيرة لسهولة استخراجها في 24 ساعة.

تعرف على خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي في 24 ساعة

- استمارة بطاقة الشخصية يتم الحصول عليها من السجل المدني.

- إثبات تحقيق شخصية سواء كان جواز سفر أو بطاقة رقم قومي أو صورة البطاقة القديمة.

- وثيقة الزواج فقط للزوجات.

- يشترط اعتماد مهنة المتقدم من الجهة المختصة التابع لها.

- في حالة عدم وجود عمل صورة من المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل.

- عند تغيير محل الإقامة يشترط أن يكون بتقديم إيصال مرافق التليفون الأرضي أو غيره مثل الكهرباء والماء.

- سعر استمارة البطاقة المميزة 170 جنيها، ويتم استلام البطاقة الرقم القومي بعد 24 ساعة فقط.

- سعر الاستمارة العاجلة 120 جنيهًا، ويتم استلام البطاقة بعد 3 أيام من تاريخ التسليم.

- سعر الاستمارة العادية 45 جنيهًا، ويتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا من تاريخ تسليمها للسجل المدني التابع له محل إقامتك.

- في حالة عدم وجود صورة بطاقة يرجى إحضار ضامن من أقارب الدرجة الأولى.

عقوبة التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي

- غرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عند بلوغ 16 عاما و6 أشهر.

- غرامة 100 جنيه في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي السابقة أو المنتهية والتعامل بها.

- وغرامة 50 جنيها عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع وجود مهلة 3 شهور.

- غرامة 50 جنيها في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها، مثل عند عقد القران أو عند وفاة الزوج أو تغيير الوظيفة أو محل الإقامة أو الحالة الدراسية يجب تغيير الحالة الاجتماعية أو الوظيفية وتحديث البيانات في خلال 3 أشهر.

- غرامة 50 جنيها مصريا فقط لا غير في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي «بدل فاقد أو التالف» خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف.