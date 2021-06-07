«القومي للمرأة»: ساعدنا 3.5 مليون سيدة على استخراج بطاقة الرقم القومي

قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الدولة تدعم الرائدات الريفيات وجرى إطلاق مبادرة «معا في خدمة الوطن» بواسطة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، لافتة إلى المجلس، يوجه تدريب للراهبات والوعاظات، ويشعر الجمهور بهذا الأمر.

وأضاف «يحيى»، خلال استضافتها في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم، أن المجلس القومي للمرأة، ساعد السيدات على توفير 3.5 مليون بطاقة رقم قومي للسيدات، وكذلك العمل على توثيق عقود الزواج، حيث تم توثيق 13 ألف وثيقة زواج، مبينة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع تحقيق إنجازات كثيرة للمرأة المصرية، خاصة عندما تم إطلاق عام المرأة المصرية في عام 2017، وكذلك إطلاقه مبادرات عديدة لدعم المرأة.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة، أنه تم إطلاق مبادرة بعنوان لأني رجل عن طريق المجلس القومي للمرأة، ووصلت إلى نصف مليون شاب في مختلف المحافظات، وتهدف إلى منع العنف في التعامل مع السيدات، والتعريف بطرق التعامل مع المرأة خاصة المرأة العاملة.

وذكرت عضو المجلس القومي للمرأة أنه في عامي 2018 و2019 أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة لأني أب من أجل مساعدة الأم في تربية الأولاد لأن الرئيس السيسي تحدث عن بناء الإنسان خلال ولايته الثانية وهذا دليل على ضرورة الاهتمام ببناء الإنسان المصري سواء كان رجل أو مرأة أو طفل.