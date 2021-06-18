تفحم جثة عامل في حريق بمنزله بقنا

لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة؛ متأثرًا بحروقه بنجع العروبة، مركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع «عبد المقصود.ع»، 45 عاما، متفحم، خلال محاولته إطفاء النيران التي اشتعلت في منزل بنجع العروبة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق داخل منزل بنجع العروبة في فقط، الذي أسفر عن احتراق كل محتوياته، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.