تفحم جثة ربة منزل وإصابة شخصين في حريقين منفصلين بقنا

لقيت ربة منزل، مصرعها في حريق اندلع داخل محل في منزل مكون من طابقين بشارع مستشفى مركز أبوتشت، اليوم الثلاثاء، وتم الدفع بالسيارات ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مأمور مركز شرطة فرشوط بنشوب حريق بأحد المحال التجارية، حيث انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

بالفحص تبين نشوب الحريق في منزل مكون من طابقين ووصول الحريق إلى محل تجارى تسبب فى وفاة سيدة وتفحم جثتها.

وأرجعت التحريات الأولية أن سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بالمحل التجارى، واحتراق بعض البضائع الموجودة بداخله، وفشلت المتوفاة في الخروج من المحل التجارى.

وفي سياق متصل، كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من النقيب أحمد جمال، رئيس مباحث مركز الوقف، يفيد بنشوب حريق بمنزل بناحية النسابسة بمركز الوقف، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية التى دفعت بـ3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحريق نشب في منزل ملك مواطن يدعى "فاوي.ع" مقيم بناحية السنابسة، بسبب ماس كهربائي، لافتا إلى أن الحريق أسفر عن إصابة "عبده.م.ع"، و"أحمد.ف.ع"، بحروق من الدرجة الثانية، وتمت السيطرة على الحريق ولا توجد شبهة جنائية، نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزي ومنها إلى مستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.