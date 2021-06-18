أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في عدد من المدن، عبر التسجيل في وظائف المركز الوطني للأرصاد في السعودية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن الوظائف وهي:

- مدير عام البحث والتطوير والابتكار.

- مدير عام التقنيات والاتصالات.

- مدير عام الاستراتيجية والتسويق.

- مدير إدارة التخطيط والأداء.

- أخصائي أرصاد جوية (تحسين الطقس).

- أخصائي أرصاد جوية (النمذجة العددية للمناخ).

- أخصائي أرصاد جوية (النمذجة العددية للطقس).

- أخصائي أرصاد جوية (خدمات المناخ).

- أخصائي أرصاد جوية (التحاليل والتوقيعات).

- أخصائي أرصاد جوية (المنطقة الوسطى).

- باحث صحة البيئة.

- مدير مشروع.

- مشرف محلل محفظة.

- أخصائي تخطيط.

- أخصائي تخطيط جودة.

- محلل نظم معلومات جغرافية.

- مطور تطبيقات.

- محلل نظم.

- مدير نظم.

- أخصائي شبكات.

- كبير مطوري تطبيقات.

شروط التسجيل في وظائف المركز الوطني للأرصاد في السعودية

بينت إدارة المركز، أن الشروط المطلوبة هي:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- أن يكون المتقدم متفرغًا.

- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

- إرفاق السيرة الذاتية إلكترونيًا.

- يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد

وأوضحت إدارة المركز، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ذو القعدة 1442هـ؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ذو القعدة 1442هـ.

ويعد المركز الوطني للأرصاد، مركزًا حكوميًا سعوديًا، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ويهدف المركز إلى الرصد والمراقبة لحالة الطقس والمناخ والعناصر التي يتأثران بها، وكذلك للظواهر الجوية والبحرية وتأثيراتها على أشكال الحياة.

مهام المرصد الوطني للأرصاد في السعودية

1- وضع مبادرات وبرامج ومشروعات للأرصاد، ومتابعة تنفيذها.

2- وضع خطط تنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذها.

3- اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات الأرصادية فيما يتعلق باختصاصه، ورفعها إلى الوزارة للاعتماد.

4- رصد حالة الطقس والمناخ والعناصر التي يتأثران بها، ورصد الظواهر الجوية والبحرية، وإعداد التوقعات الجوية قصيرة وطويلة المدى في جميع مناطق المملكة على مدار الساعة.

5- بناء شبكات ومحطات للأرصاد والقياس، وتشغيلها، واختبارها، ومعايرتها، وإدارتها.

6- تحليل القياسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية، وتبادلها مع الجهات المعنية، وإجراء المحاكاة، وإصدار التقارير في شأنها.

7- وضع قاعدة بيانات وطنية مستمرة وموثقة تشمل بيانات الطقس والمناخ.

8- بناء شبكات الاتصالات والتحذير والإنذار المبكر، وتشغيلها، فيما يتعلق بحالة الطقس والمناخ.

9- إصدار التحذير والإنذار المبكر عن حالة الطقس والمناخ للجهات الحكومية المعنية ولأفراد المجتمع.

10- إصدار توقعات الطقس والمناخ للجهات المعنية بتوقيت مناسب.

11- إصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة باختصاصاته.

12- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها، وتحديد المقابل المالي لها وتحصيله.

13- إعداد خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصاته، وتنفيذها.

14- الحصول من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه.

15- تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.

16- إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته، وتشجيعها؛ لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.

17- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة لشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.

18- تنظيم نشاطات الإرشاد الأرصادي.

19- إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة باختصاصاته، ومراجعتها.

20- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات.

21- تشغيل المراكز الدولية التي تستضيفها المملكة ذات العلاقة باختصاصاته.

22- أي مهمة أخرى ذات صلة باختصاصاته.