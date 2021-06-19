حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يعرف بالكرم والسخاء بشكل كبير، ويسعى دائمًا إلى مساعدة الآخرين معنويًا وماديًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والموقف قد يستدعي منك لباقة إذا أردت أن تضع أسس للتعامل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تكون متفهما لظروف البعض ولا ترفض مبدأ التسامح.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.