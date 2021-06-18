حظك اليوم الجمعة 18-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يُعرف عن مولود برج الجدي الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه لعمله وتأديته له بحرفيّة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للتشدد والعصبية.. وينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.