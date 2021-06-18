درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 19-6-2021

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجة البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم الجمعة، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سياء وجنوب الصعيد، حيث أنه من المتوقع وفق خبراء الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الملاحة البحرية

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، فإن خليج السويس يشهد اضطرابا في الملاحة البحرية وسرعة الرياح بنحو 70:60 كيلومتر فى الساعة وارتفاع الموج لـ5:3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

القاهرة 34 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 31 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 34 21

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 38 21

بورسعيد 28 20

دمياط 28 21

الزقازيق 34 21

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 20

السويس 34 21

العريش 29 19

رفح 29 21

رأس سدر 34 22

نخل 33 17

نويبع 35 25

طابا 32 20

كاترين 30 17

الطور 31 25

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 25

مرسى علم 34 26

الفيوم 36 21

بني سويف 36 21

المنيا 36 22

أسيوط 36 22

سوهاج 37 23

قنا 39 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 25

إدفو 40 26

أبو سمبل 38 26

الوادي الجديد 38 26

شلاتين 35 26

أبو رماد 34 25

حلايب 32 25

رأس حدربة 32 25