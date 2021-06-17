درجات الحرارة غدا الجمعة 18-6-2021 وحالة الطقس المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأضاف خبراء الهيئة، في بيان صادر قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، فيما يكون الموج في البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 33 21

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 30 21

طنطا 33 20

شبين الكوم 33 20

دمنهور 32 20

بلطيم 28 20

مطروح 25 19

السلوم 26 19

سيوة 34 19

بورسعيد 28 19

دمياط 27 20

الزقازيق 32 20

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 19

العريش 29 19

رفح 28 20

رأس سدر 34 21

نخل 31 17

نويبع 34 25

طابا 33 22

كاترين 29 17

الطور 33 25

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 36 26

مرسى علم 34 26

الفيوم 35 21

بني سويف 35 21

المنيا 35 22

أسيوط 36 22

سوهاج 36 23

قنا 37 25

الأقصر 39 25

أسوان 39 25

إدفو 39 26

أبو سمبل 39 26

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 35 25

أبو رماد 34 25

حلايب 33 24

رأس حدربة 33 24