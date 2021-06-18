اعرف مراكز تلقي لقاح كورونا بسوهاج للمسافرين لعملهم بالخارج

مع بداية إعلان عدد من الدول العربية عودة العمالة للعمل مرة أخرى، ومن بينهم العمالة المصرية، اشترطت حصول القادمين على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ لذا أعلنت وزارة الصحة عن توافر عدة مراكز على مستوى الجمهورية، تيسيرًا للراغبين في السفر للحصول على اللقاح في أقصر وقت ممكن.

وتكشف «الوطن» لأبناء محافظة سوهاج، عن أماكن أخذ اللقاح داخل مراكز المحافظة، والتي وصلت أعدادها لـ5 أماكن ثابتة، في مراكز «سوهاج، أخميم، البلينا، جرجا، وطهطا».

وتوضح «الوطن» ضمن خدماتها للقراء الأماكن والمراكز الثابتة للحصول على لقاح الكورونا، وكذلك مواعيد العمل الرسمية داخل تلك المراكز، التي يجرى العمل بها وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

5 مراكز للتيسير على المواطنين

وأكدت مديرية الصحة بسوهاج، افتتاح 5 مراكز وهي:

- وحدة صحة الأسرة بنيدة بأخميم.

- مجمع المصالح الحكومية بقرية نيدة بأخميم.

- مستشفى البلينا المركزي.

- مكتب صحة طهطا - شارع صلاح سالم.

- الوحدة الصحية بقرية العوامر بحري بجرجا.

- الوحدة الصحية بقرية إدفا بسوهاج.

وأشارت مديرية الصحة، إلى تجهيز تلك المراكز لتلقي المواطنين اللقاح، طبقا لمعايير مكافحة العدوى، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

مواعيد العمل في مراكز اللقاح

يشار إلى أن مواعيد العمل الرسمية داخل مراكز اللقاح، تبدأ من الثالثة عصرا وحتي الساعة التاسعة مساءً بجميع المراكز المقررة لأخذ اللقاح بمحافظة سوهاج.

وأرسلت وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قائمة بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا للراغبين في العودة لعملهم بالخارج ولتوثيق شهادة التطعيم، في استجابة لطلبات المصريين العاملين بالخارج الراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج ويحتاجون لسرعة تلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا «كوفيد-19».

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن وزارة الصحة قد أخطرت وزارة الهجرة بإتاحة 124 مركزًا على مستوى الجمهورية لتلقي اللقاح وتحتوي هذه المراكز على موقع مخصص للسفر الدولي لاستقبال الراغبين في السفر.