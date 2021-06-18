للراغبين في العودة لعملهم.. تعرف على مراكز  تلقي لقاح كورونا بأسوان

مع بداية إعلان بعض الدول العربية عودة العمالة للعمل فى دولهم، ومن بينهم العمالة المصرية، اشترطت حصول القادمين على لقاح الكورونا؛ لذا أعلنت وزارة الصحة عن توافر عدة مراكز على مستوى الجمهورية؛ تيسيرًا للراغبين في السفر للحصول على اللقاح في أقصر وقت ممكن.

وتكشف «الوطن» لأبناء محافظة أسوان، أماكن أخذ اللقاح داخل مراكز المحافظة الجنوبية، والتي وصلت أعدادها لـ5 أماكن ثابتة، بالإضافة لقوافل متحركة إلى أماكن التجمعات مثل العاملين فى مجال السياحة وغيرهم من الفئات التى تطلب اللقاح بأعداد كبيرة.

وتوضح «الوطن» ضمن خدماتها للقراء الأماكن والمراكز الثابتة للحصول على لقاح الكورونا، وكذلك مواعيد العمل الرسمية داخل هذه المراكز ، حيث أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسوان، عن زيادة أعداد مراكز تلقي لقاح كورونا داخل المحافظة، إلى 5 مراكز، يجري العمل بها وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بالفيروس المستجد.

5 مراكز تيسيرًا على المواطنين

أشار الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إلى أنه تم افتتاح 5 مراكز، بمستشفى صدر أسوان، ومعهد أورام أسوان داخل مدينة أسوان ، ومستشفى دراو المركزي داخل نطاق مدينة دراو ، وإدارة نصر النوبة الصحية بمركز نصر النوبة، وإدفو غرب بمبنى حي جنوب بمركز إدفو؛ للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم تجهيز هذه المراكز لتلقي المواطنين اللقاح، طبقا لمعايير مكافحة العدوى، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.

مواعيد العمل في مراكز اللقاح

يذكر أن مواعيد العمل الرسمية داخل مراكز اللقاح، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً فى 4 مراكز لقاح هي الصدر ومستشفى دراو وإدارة نصر النوبة وإدفو غرب، أما في معهد أورام أسوان فالعمل يبدأ فى التاسعة صباحاً وينتهي في الثالثة عصرًا.