حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 19-6-2021 «شديد الحرارة»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 19 يونيو، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجة البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

ويسود ليلًا وفق خبراء الأرصاد، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سياء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال البلاد.

حالة الملاحة البحرية

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، فإنه يشهد خليج السويس اضطرابا في الملاحة البحرية وسرعة الرياح 70:60 كم/س وارتفاع الموج 5:3 متر.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة غداالقاهرة 34 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 31 21

طنطا 33 21

شبين الكوم 34 21

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 38 21

بورسعيد 28 20

دمياط 28 21

الزقازيق 34 21

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 20

السويس 34 21

العريش 29 19

رفح 29 21

رأس سدر 34 22

نخل 33 17

نويبع 35 25

طابا 32 20

كاترين 30 17

الطور 31 25

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 36 25

مرسى علم 34 26

الفيوم 36 21

بني سويف 36 21

المنيا 36 22

أسيوط 36 22

سوهاج 37 23

قنا 39 25

الأقصر 40 25

أسوان 40 25

إدفو 40 26

أبو سمبل 38 26

الوادي الجديد 38 26

شلاتين 35 26

أبو رماد 34 25

حلايب 32 25

رأس حدربة 32 25.