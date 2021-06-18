الكاميرات كشفت المتهم.. تفاصيل جريمة التحرش بالطفلة جودي: «هجبلك حاجة حلوة»

ذهب الشقيقان لشراء بعض الاحتياجات المنزلية، من سوبر ماركت قريب من بيتهما، بعلم والدتهما، ليعود الطفل مسرعًا إلى بيته ولكن دون أخته، قائلًا لوالدته ببكاء هيسيري: «يا ماما فيه واحد خد أختي جودي»؛ لتسرع الأم هائمة على وجهها وتكتشف الكارثة.

الأم تكشف التفاصيل

قالت والدة الطفلة جودي ضحية التحرش في المرج أمام النيابة، إنها أرسلت ابنتها «جودي» البالغة من العمر 4 سنوات بصحبة، ابنها «مصطفى» 6 سنوات لشراء بعض الاحتياجات المنزلية بالقرب من البيت، في المرج، وبعد 10 دقائق فوجئت بصرخات ابنها الذي أخبرها أنه فقد شقيقته، وعندما نزلت والدة الطفلة من منزلها وجدت المتهم «محمد.ع» بجانب ابنتها فراجعت كاميرات محل تجاري قريب من عقار تحت الإنشاء، استدرج فيه المتهم الطفلة، فوجدته تحسس مواضع حساسة من جسدها.

أقوال الطفلة

وأضافت الأم أنها ناقشت ابنتها وعرفت منها أن المتهم طلب منها الذهاب إليه؛ بزعم أنها ستشتري أرز لوالدتها وعندما ذهبت إليه بصحبة شقيقها، طلب المتهم من الأخ الانتظار خارج العقار، وبعدها تحسس جسد الطفلة عندما صرخت تركها ترتدي ملابسها وأسرع خارج العقار.

رواية الأم أيدتها الطفلة جودي بقولها: «عمو قالي تعالي خدي حاجة حلوة وقلعني الشورت»، وشرحت الطفلة تفاصيل الجريمة أمام النيابة العامة.

القبض على المتهم

وألقت المباحث القبض على المتهم، وأحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة هتك العرض وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة، وتبين من التحريات ظهور المتهم في الكاميرا وهو يستدرج الطفلة ويدخل بها العقار وبعد مرور دقيقتين خرج المتهم مسرعًا وتبعته الطفلة وهي تبكي.

المتهم ينكر الجريمة

وبمواجهة المتهم في تحقيقات النيابة، أنكر جريمته وأدعى أن الطفلة في عمر ابنته لكنه لم يقدم أسبابًا مقنعة لوجوده مع الطفلة، خاصة وأنه ليس من أقارب الطفلة أو من جيرانها، وأنه من سكان محيط سكنها ويبعد منزله عن منزل أسرتها أكثر من 300 متر.