شهدت محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، البحث حول «دعاء لأبي المتوفى»، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير تحت عنوان «دعاء لأبي المتوفى بمغفرة الذنوب ولجعل قبره من رياض الجنة»، وجاءت أبرز الأدعية التي يمكن استخدامها دعاء لأبي المتوفى كالآتي.

دعاء لأبي المتوفى

ومن الأدعية التي يمكن استخدامها دعاء لأبي المتوفى: «اللهمّ اجعل قبر أبي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار». «اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

كما يمكن ترديد دعاء لأبي المتوفى: «اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها»، و « اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور»، «اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل».

أدعية للمتوفى

ومن أدعية المتوفي، التي يمكن استخدامها دعاء لأبي المتوفى: «اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار»، و«اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

وفيما يتعلق أيضًا بأدعية يتم ترديدها دعاء لأبي المتوفى: «اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها»، «اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين»، «اللهمّ انقل أبي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود».

« اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك»، «اللهم ارحم ابي الذي رحل من الدنيا دون أن يودعني واشتاقت له روحي ولم تجده ربيّ ارحم من نام بأحضان التراب وارحم وحدته يا أرحم الراحمين»، «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي، وارْحمْهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنْهُ ، وَأَكرِمْ نزُلَه، وَوسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بِالماءِ، والثَّلْجِ ، والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس، وأَبْدِلْهُ دارا خيرًا مِنْ دَارِه وَأَهْلًا خَيّرًا منْ أهْلِهِ، وزَوْجًا خَيْرًا منْ زَوْجِه، وأدْخِلْه الجنَّةَ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ، ومِنْ عَذَابِ النَّار».

أدعية لأبي المتوفى

ويمكن ترديد دعاء لأبي المتوفي:

- اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

- اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل.

- اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللهمّ أعذ ابي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهمّ املأ قبر ابي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

وذكر الله الأباء والأمهات في القرآن في كثير من الآيات القرآنية ووصي الأبناء علي الأباء، واستعرض الوطن من خلال التقرير دعاء لأبي المتوفى، بعدما شهدت محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، البحث حول «دعاء لأبي المتوفى».