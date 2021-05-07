دعاء لأبي المتوفى في ليلة القدر.. اللهم اغفر لأبي وارحمه

دعاء لأبي المتوفى في ليلة القدر، واحدة من أكثر الأمور بحثا على مواقع البحث، وذلك لإدراك المسلمين عظمة ليلة القدر وبرا بالوالد الذي قد رحل والرغبة في الدعاء له ليدرك الرحمة والمغفرة من الله في ليلة القدر.

دعاء لأبي المتوفى في ليلة القدر

أما دعاء لأبي المتوفى في ليلة القدر فهو كالتالي: يا رب إن كانت هذه ليلة القدر فاغفر لأبي وأرحمه وأعفو عنه وأكرم منزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد.

دعاء لأبي المتوفى في ليلة القدر وأدعية أخرى مأثورة

إلى جانب دعاء لأبي المتوفى في ليلة القدر هناك أدعية أخرى مأثورة مثل ما روى أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.

وعن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على جنازة: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبَرَد، ونَقِّهِ من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وقِهِ فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم.

دعاء لأبي المتوفى في ليلة القدر وأدعية أخرى مأثورة

ولأبي هريرة دعاء يقول فيه: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أخرجه الإمام مالك.

عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء لميت: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فَقِهِ من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم. رواه أحمد وأبو داوود.

وعن أبي هريرة قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على جنازة، فقال: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. رواه أحمد وأبو داوود.