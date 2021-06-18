القبض على طفل قتل شقيقته «خنقا» في الإسماعيلية 

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على طفل، بتهمة قتل شقيقته الصغرى خنقًا بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد محمود العزازي مأمور مركز الإسماعيلية، يفيد بمصرع فتاة تدعى «حسناء.ع. س» 14 سنة.

وكشفت التحريات الأولية للبحث الجنائي، أن شقيق المجني عليها هو المتسببب في وفاتها خنقًا داخل غرفة منزلها، بمنطقة كيلو 11 على طريق القنطرة غرب الإسماعيلية.

ولقيت فتاة مصرعها داخل منزلها بمنطقة كيلو 11 التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

وقالت مصادر أمنية، إن طفلة في عمر 14 عاما، وصلت جثة هامدة إلى مستشفى جامعة قناة السويس ويظهر عليها علامات تدل على وجود شبهة جنائية.

وانتقل على الفور المقدم محمد هشام رئيس وحدة مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه النقباء سيد نصر الله وكامل قمحاوي وملهم البلتاجي وعمر الطحاوي، إلى مكان الواقعة لفحص الجثمان ومعاينته لحين وصول الطبيب الشرعي واستجواب أسرة الطفلة.

وأوضحت المصادر الطبية أن الطفلة يظهر عليها آثار خنق بالرقبة مع وجود بعض السحجات في الجسم، الأمر الذي يشير إلى وجود مشادة أو مشاجرة في الحادث.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة الرئيسي.