ضبط والدة 3 أطفال بعد العثور على جثثهم.. و«التحريات»: شبهة جنائية

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، عن وجود شبة جنائية وراء العثور على جثث 3 أطفال أشقاء داخل منزلهم بقرية الدكة بنصر النوبة، وتم ضبط والدتهم للتحقيق معها في الواقعة.

كان شارع 23 بقرية الدكا بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، شهد اليوم، حادثًا مأساويًا بعد أن عثر أهالي القرية على 3 أطفال أشقاء متوفين وعليهم آثار تعذيب، وتم نقلهم لمشرحة كوم أمبو العمومية، تحت تصرف النيابة العامة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي.

كان اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بتلقيه بلاغًا من أهالي قرية الدكا، بوجود 3 أطفال جثث هامدة داخل منزلهم بشارع 23 بالقرية وعليهم آثار تعذيب.

وتبين من تحريات رجال المباحث أن الأطفال الأشقاء هم؛ «يوسف.ح.م» سنتين، «زياد.ح.م» 5 سنوات، و«مكي.ح.م» 9 سنوات، وتم نقلهم لمستشفى نصر النوبة وبعدها لمشرحة كوم أمبو العمومية الملاصقة لمستشفى كوم أمبو المركزي .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي وتشريح الجثث لمعرفة بيان الوفاة، كما أمرت رجال المباحث بنصر النوبة بسرعة التحريات ومعرفة الواقعة.