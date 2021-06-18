إليسا تظهر بالكمامة فى حفل الرياض.. وتستقبل جمهورها بـ«وحشتوني»

قدمت الفنانة إليسا حفل الرياض، أمس، حيث ظهرت مرتدية الكمامة الطبية «في البداية» حرصا على منع انتقال عدوى فيروس كورونا، وذلك ضمن الحفلات المقامة حاليا في مدينة الرياض بالسعودية والتي يشارك بها عدد كبير من الفنانين والنجوم في الوطن العربي مثل عمرو دياب ومحمد عبده وأحلام وغيرهم.

إليسا تفتتح حفل الرياض بأغنية وحشتوني

وكان الحفل مؤمن للغاية من الناحية الطبية لمنع إنتشار فيروس كورونا، حيث خضع جميع الحضور للمسحات الطبية قبل الحفل بالإضافة إلى استخدام الكحوليات والمطهرات طوال الحفل، كما أقيم الحفل بكثافة جمهور أقل من المعتاد لحفلات إليسا في العالم العربي وخاصة بحفل الرياض.

وبدأت إليسا حفلها بأغنية «وحشتوني» للراحلة وردة الجزائرية والتي تقوم كلماتها: «وحشتوني وحشتوني اهلا اهلا بأعز الحبايب اهلا اهلا بالقمر اللي غايبيا قمره وحشتينا نورتي ليالينا واتلموا الحبايبوحشتوني وحشتوني وحشتوا عيوني وفكرتونياللي كان ورجعتوا يا حبايبي لأيام فات عليها زمان وحشتوني وحشتوني ولسه حتوحشوني كمان عشرة عمر غنيتها واموت فيها كمان وكمانومهما الدنيا تبعدنا حنتلاقى في كل مكان ومهما العمر فرقنا حنرجع برضه زي زمان رجعتلكم هنا بينكم وحشتوني خذوني حبايبي خذونيدي راحة قلبي وياكم خدوني وريحوا قلبي دنامش ممكن انساكم بحن لعشرتي معاكم وايامفات عليها زمان رجعت لأغلى الناس عندي واحلىعمر عشته كمان رجعت لكم هنا بينكم وحشتوني».

ولم يقتصر الحفل الذي استمرت لأكثر من ساعة على أغنية وحشتوني فقدمت إليسا بحفل الرياض عدد من الأغاني منها «سهرنا يا ليل» و«كرهني» و«عيشالك» وأغنية «كل القصايد» للمطرب اللبناني مروان خوري والذي يربط بينه وبين إليسا صداقة قوية وكان سبب من أسباب تقديمها للجمهور في الوطن العربي.

تأثر إليسا بجمهور حفل الرياض

ويبدو أن تأثر إليسا بأغاني الراحلة وردة الجزائرية لم ينتهي عند أغنية افتتاح الحفل «وحشتوني» بل قدمت أيضا بعدها أغنية «لولا الملامة»، فيما قدمت إليسا الشكر للجمهور، معربة عن سعادتها بالتطوير الكبير الذي حدث في السعودية.

ولم ينتهي الحفل عند إليسا فقط ولكن شاركها بنفس الحفل وائل كفوري، الذي قدم مجموعة كبيرة من أغانيه ومن المقرر، أن يحيي الأسبوع القادم في الرياض عدد من الفنانين حفلاتهم ومنهم تامر حسني وداليا مبارك وأخرين.