حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل حجره الكريم هو الألماس، وكوكبه الحاكم هو المريخ، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.