حقيقة وجود ثعابين بلجان امتحان «تربية رياضية» ببورسعيد: شائعة هدفها الغش

تداول صفحات موقع التواصل الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، شكوى واستغاثات طلاب كلية الآداب بجامعة بورسعيد، من وجود ثعابين داخل لجان الامتحانات التي يؤدونها بساحة كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد، بجانب وجود حشرات وقوارض، وأن وجودها يسبب خطر وأذى للطلاب خلال أدائهم الامتحان.

نائب رئيس جامعة بورسعيد ينفي صحة الشائعة

من جهته، نفى الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشؤون الطلاب، ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي من ادعاءات بوجود ثعابين وسحالي وقوارض.

وأوضح أن كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد تم إنشاءها عام 1988، ولم يشتكي الطلاب أو هيئة التدريس يومًا من وجود ثعابين أو قوارض.

الشائعة للاعتراض على التباعد بين الطلاب وإعطاء فرصة للغش

وأوضح أن ما تردد شائعات لبعض الطلاب لها أهداف وهي الاعتراض على نقل طلاب كلية الآداب للامتحان في كلية التربية الرياضية، والتباعد بين الطلاب، وإتاحة الفرصة للغش بسبب التزاحم.

وقال إن النقل جاء لضمان اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي، ولضيق مكان الامتحان، حيث كان الطلاب يؤدون الامتحانات مع طلاب كلية التربية، ما يسبب التزاحم ومخالفة للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا واتجاه الدولة لضرورة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن ذلك لضمان إعطاء الفرصة للطالب المتميز بالإجابة عن الامتحان، وعدم وجود حالات غش بين الطلاب إذا ما حدث تزاحم، وليتم السيطرة بالكامل على أداء الطلاب للامتحان، مشيرًا إلى أنهم اضطروا في الامتحانات الماضية إلى نقل الطلاب إلى خيمة في مدرسة التحرير المجاورة لكلية الآداب.

كانت المساحة محدودة وهذا العام فكرنا في استغلال مساحات الجامعة المتاحة وهي استغلال كلية التربية الرياضية على مساحة 18 فدانًا، وتم إقامة خيمة بمساحة 4500 متر بها جزء رملي وجزء أسفلتي على شاكلة خيمة المؤتمرات مجهزة على أعلى مستوى لضمان امتحان الطالب في مكان واسع ومقاعد متباعدة بين الطلاب تصل إلى مترين ووسط ظروف ملائمة له.

وادعى بعض الطلاب قبل الذهاب إلى الامتحان أنهم تم نقلهم إلى الصحراء، علمًا بأن كلية التربية الرياضية بها سكان محيطين بها وأثار هؤلاء الطلاب البلبلة بينهم.

وأوضح أنه بتعليمات من الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد بضرورة الانسيابية وسلامة الطلاب وتتبع المشكلة وتم التنسيق مع عميدي كلية التربية الرياضية والآداب والاستعانة بمركز القضاء على القوارض والحشرات بمديرية الزراعة وتم الرش في الخيمة والكلية بالكامل ولم يعثروا على أي حشرات أو قوارض بها.

وأوضح أنه تم تتبع الصفحات التي أثارت الأزمة، واتضح عدم علاقة أصحابها بالكلية سواء طلاب أو موظفين بها، وإن نشر الشائعة جاء للمجاملة ونشرها لإثارة البلبلة.

وأكد أن الامتحانات ستنتهي الأسبوع المقبل، وأن إدارة الجامعة خصصت منذ بداية الامتحانات 4 أتوبيسات لنقل الطلاب وهيئة التدريس من معدية بورسعيد إلى كلية التربية الرياضية ببورفؤاد، بتعليمات واضحة من رئيس الجامعة، بضرورة توفير متطلبات الطلاب ويتم ارسال تقرير يومي عن متابعة أعمال الامتحانات من عمداء الكليات؛ للتأكد من سلامة أبناءنا الطلاب.