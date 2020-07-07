رئيس جامعة الزقازيق يطمئن على امتحانات كلية التربية الرياضية بنات

تفقد دكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، صباح اليوم، لجان امتحانات كلية التربية الرياضية بنات، للاطمئنان على سير أعمالها، حيث يؤدي عدد 630 طالبة بمرحلة البكالوريوس إمتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، الدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع الطلاب والتعليم، والدكتورة أمال يوسف عميد الكلية، والسادة الوكلاء.

وخلال الزيارة، حرص رئيس الجامعة على إجراء كشف قياس الحرارة قبل تفقد اللجان، حيث تجول داخل لجان الامتحان للاطمئنان على تنفيذ التعليمات والإجراءات الوقائية لحماية الطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من فيروس كورونا، مشيداً بهدوء اللجان والتزام الطالبات باتباع القواعد والتعليمات الوقائية.

ومن جانبها أشارت دكتورة أمال يوسف إلى أن الامتحانات اليوم ينتظم في أدائها 630 طالبة بمادة البحث العلمى، مؤكدة أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة داخل اللجان، حيث تم تقليل الكثافة العددية مع مراعاة المسافات البينية المناسبة بين الطالبات داخل اللجان فضلاً عن إجراء كشف قياس الحرارة للطالبات قبل الدخول للكلية مع التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة أثناء تأدية الإمتحان بالإضافة إلي تعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحان.

وجدير بالذكر، أن عدد 31 ألفا و985 طالبا وطالبة، يؤدون امتحانات السنوات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، بعدد 15 كلية عملية ونظرية بجامعة الزقازيق والتي بدأت أعمالها يوم السبت الماضي الموافق 4 يوليو 2020 وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم وسط إجراءات وتدابير وقائية مشددة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.