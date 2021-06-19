حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:02 ص | السبت 19 يونيو 2021
برج الثور
مولود برج الثور حجره الكريم هو الزمرد، وكوكبه الحاكم هو كوكب الزهرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني
القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم حيوية وإصرارًا على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.
حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي
فينوس في منزل العلاقات تمنحك سحرًا وجاذبية وتستطيع أن توطد علاقتك بالأحباب وتتواصل جيدًا مع من حولك.
ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.