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حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | السبت 19 يونيو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء حجره الكريم العقيق، وعطارد هو كوكبه الحاكم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر انفتاحًا وتندمج سريعًا في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر رومانسية تفتح أمامك الباب للقاءات دافئة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

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