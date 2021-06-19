حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج السرطان حجره الكريم هو اللؤلؤ، ويحكم البرج القمر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والموقف قد يستدعي منك لباقة إذا أردت أن تضع أسس للتعامل.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تكون متفهمًا لظروف البعض ولا ترفض مبدأ التسامح.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.