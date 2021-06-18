وزارة الهجرة المصرية تعلن أماكن تلقي لقاح كورونا للمسافرين

أعلنت وزارة الهجرة المصرية عن اماكن تلقي لقاح كورونا للمسافرين للعمل في الخارج، حيث اشترطت عدد من دول الخليج العربي على جميع المسافرين إليها بضرورة إجراء تحليل PCR قبل السفر، وتلقي جرعتين من أحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة دوليًا وأن تكون شهادة التطعيم موثقة ومصدق عليها.

واستجابت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية، لطلبات المصريين العاملين بالخارج الراغبين في العودة إلى مقار عملهم بدول الخليج ويحتاجون لسرعة تلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، أرسلت وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قائمة بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا للراغبين في العودة لعملهم بالخارج ولتوثيق شهادة التطعيم.

وزارة الهجرة المصرية تستجيب لطلبات المصريين في الخارج

وجاءت مراكز لقاح كورونا للمسافرين إلى العمل بالخارج كالتالي:

قسم ثان مدينة نصر

قسم الساحل

قســـم الخـــــليفة

قســـم التجمع الخامس

قسم الزاوية الحمراء

قسم مصر القديمة

قسم الجيزه

مركز كرداسة

قسم الحوامدية

مركز أطفيح

مركز العياط

قسم بولاق الدكرور

مركز البدرشين

مركز أوسيم

مركز الصف

قسم ثان المنتزة

قسم سيدى جابر

قسم الجمرك

قسم أول العامرية

قسم الدخيلة

قسم ثان بنها

مركز كفر شكر

قسم العبور

قسم الخانكة

قسم الخصوص

قسم ثان شبرا الخيمة

مركز شبين القناطر

مركز طوخ

مركز القناطر الخيرية

قسم قليوب

قسم دمنهور

قسم كفرالدوار

مركز ايتاى البارود

مركز بدرمركز رشيد

مركز أبو المطامير

مركز كوم حمادة

مركز المحمودية

مركز إدكو

قسم ثالث المحلة الكبرى

مركز سمنود

مركز زفتى

مركز قطور

مركز كفر الزيات

مركز بسيون

قسم شبين الكوم

مركز السادات

مركز الباجور

مركز شبين

مركز أشمون

قسم أول الزقازيق

مركز الحسينية

مركزمنيا القمح

مركز الزقازيق

مركز ديرب نجم

مركزفاقوس

مركز طبى العاشر 46

مكتب صحة ثان المنصورة

مكتب صحة ميت غمرمكتب صحة الجمالية

مكتب صحة بلقاس

مكتب صحة السنبلاوين

مكتب صحة دكرنس وحدة طب اسرة قولونجيل

مكتب صحة اول المنصورة

قسم أول كفر الشيخ

قسم دسوق

مركز مطوبس

مركز فوه

مركز قلين

مركز سيدى سالم

قسم أول دمياط

مركز الزرقا

قسم مدينة دمياط الجديدة

قسم الشرق

قسم أول الإسماعيلية

مركز القصاصين الجديدة إدارة شرطه ميناء السويس (قسم ميناء السويس سابقا )

مركز يوسف الصديق

مركز سنورس

مركز اطسابندر الفيوم

قسم بنى سويف

مركز الفشن

مركز ببا

قسم ملوى

مركز مغاغة

قسم أول أسيوط

مركز القوصية

مركز أبو تيج

مركز سوهاج

مركز طهطا

مركز جرجا

مركز البلينا

مركز أخميم

قسم قــنا

مركز قوص

مركز نجع حمادى

قسم الأقصــــرقسم الأقصــــر

مركز الزينية

مركز إسنا

مركز أرمنت

مركز القرنة

مركز اسوان

قسم أول أسوان

مركز كوم أمبــو

مركز إدفـــو

قسم الحمام

قسم الضبعة

قسم مرسى مطروح

قسم سيوة

قسم ثان الغــردقة

قسم رأس غارب

قسم ســفاجا

قسم القصيـــرشرم الشيخ

قسم رأس سدر

قسم الطــور

قسم نويبع

قسم أول العريش بئر العبد

قسم الخارجة

مركز الداخلة