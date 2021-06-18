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رانيا فريد شوقي تدعم مبادرة «اتكلم عربي»: مهمة لأطفال الخارج والداخل

كتب:

سماح حسن الجوهري
10:15 م | الجمعة 18 يونيو 2021
الفنانة رانيا فريد شوقي تدعم مبادرة اتكلم عربي

الفنانة رانيا فريد شوقي تدعم مبادرة اتكلم عربي

قالت الفنانة رانيا فريد شوفي إن مبادرة «اتكلم عربي»، التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تعد من المبادرات المهمة خلال وقتنا الحالي، ليس فقط للأطفال المقيمين في الخارج، ولكن أيضا للأطفال المقيمين داخل مصر، ولا يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، مضيفة أننا نواجه مشكلة حقيقة في طمس الهوية العربية.

وأكدت «رانيا»، عبر فيديو بثته وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن الأطفال في مصر يحتاجون إلى مثل هذه المبادرات التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وأنها خطوة مهمة لتشجيع جميع الأطفال للتحدث باللغة العربية، وأن العادات والتقاليد المصرية، لابد أن تكون راسخة لدى أطفالنا، ولابد من مواجهة الحرب التي ضدنا في الخارج.

وأضافت أنها تفضل الأكلات المصرية مثل الفول والكشري والمحشي، وأن ابنتها «نور» تربت على حب وطنها ولغتها العربية، وناشدت الأمهات المصريات بتحميل تطبيق «اتكلم عربي»، كما أن المبادرة تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية وتعليم اللغة العربية لأبنائنا وأطفالنا بالخارج، الذي أصدرته الوزارة أواخر مايو الماضي، ليصبح متاحًا على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

وأوضحت «رانيا» أن تطبيق «اتكلم عربي»، يعتمد على تقنيات التعلم الممتعة، بما يتضمنه من رسوم تفاعلية بألوان مختلفة تناسب كل محافظة يجري التعلم فيها، مضيفة أن التطبيق يعتمد تقنيات الألعاب والمستويات وترتيب المستخدمين حول العالم بما يشجع الطلاب على التعلم والمنافسة في مستويات التطبيق المختلفة، مؤكدة أهمية إرسال الاقتراحات لتطوير التطبيق والاستعداد للمرحلة الثانية.

وتابعت أنها تتابع دخول الأطفال خلال المعسكر في غرف الأنشطة والفعاليات باللغة العربية، حيث حرص الأطفال على ممارسة الأنشطة الموجودة في تطبيق «اتكلم عربي»، بجانب الحديث عن أهم الأماكن السياحية التي يعرفونها في مصر.

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