وفد «محلية» النواب يتفقد مشروع تطوير وإنشاء «ساحة مصر» ببورسعيد

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، جولتها التفقدية بمحافظة بورسعيد لليوم الثالث على التوالي، برفقة اللواء المحافظ عادل الغضبان.

وتفقدت اللجنة اليوم مشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، ومشروع écla «قرية الكروان سابقا»، وذلك برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعمرو عثمان، نائب المحافظ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة تمتلك 5 قرى شاطئية، متابعا: «نقوم بفتح الاستثمار لتعظيم موارد المحافظة، وفتحنا الاستثمار على هذه القرية».

وقال: «المحافظة تمتلك ولا تدير، ونعطي أهل الخبرة يديروا، والقرية كان معدل الربح السنوي منها نحو 6 ملايين جنيه، وبعد الطرح للاستثمار والتطوير أصبح معدل الربح السنوي 22 مليون جنيه، وفي نهاية شهر 8 أو 9 خلال العام الجاري، سنفتتح هذه القرية».

وشرح القائمون على تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير ساحة مصر، حيث يتضمن إنشاء تمثال مصر ويسمي «أم الدنيا» وهو يعبر عن التاريخ، وإنشاء حديقة التاريخ، ولاند مارك، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، الساحة مجهزة لغرفة كنترول وتحكم لاقامة أي احتفالات.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «هذا المشروع جيد، ومصر كلها هتتفرج عليكم، الفكرة جيدة، والناس تيجي تزور هذا المشروع، وأود التأكيد علي أن العمل يجب أن يكون إبداعه 200%، حتى لا يضيع مجهوده».

وأشاد السجيني، بمشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، وقال إنه إحدى المشروعات التجميلية والحضارية التي يتم إنشاؤها في بورسعيد، متابعا: «وفقا لما تم عرضه، العمل متضمن أعمال لاند سكيب وأعمال فنية، مثل تمثال يمثل حالة فنية حضارية تعكس تاريخ المحافظة، فتحية لمتخذ قرار هذا العمل وهذا المشروع، وممول المشروع من قبل أحد المستثمرين بالمحافظة، بالتالي لن يكلف الخزانة العامة أي مبالغ».

وتفقد الوفد البرلماني مشروع إكلا écla (قرية الكروان سابقا) التابعة للجهاز التتفيذي، وفكرة المشروع هي إنشاء البحيرة ذات المياه الزرقاء، على مساحة 7 آلاف متر مربع، واللاجون، ووفقا للقائمين على تنفيذ المشروع، الوحدات تُسلم مفروشة بالأجهزة الكهربائية.

كما تفقد محافظ بورسعيد، ووفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قرية «بالما» السياحية، وتفقد الوفد أيضا، استاد بورسعيد.

واستمع الوفد، لمطالب مجلس إدارة النادي، برئاسة اللواء طارق عمار، حول بقاء النادي في موقعه وعدم نقله لأي مكان آخر في إطار عملية تطوير استاد النادي المصري.

وتحدثت إدارة النادي حول الإنجازات والنشاطات التي يمارسها عدد كبير من أبناء محافظة بورسعيد داخل النادي، بالإضافة إلى إنجازات الفريق الأول لكرة اليد.

ويشارك في الزيارة، النواب: محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضوا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.