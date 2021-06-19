سرقت أمواله وحرمته من أولاده.. القصة الكاملة لأب اتهم طليقته بالتزوير

جمعتهما حياة زوجية استمرت قرابة الـ12 عامًا، إلى أن اكتشف خيانة زوجته، فقرر الانفصال عنها، بعد إنجاب أطفال، انتهت العلاقة وتقطعت أحبالها، تاركة ذكرى الصغار بين أب وأم أصبح الكره حليفهما.

طليقته حرمته من رؤية أبنائه

تزوجت الأم بعد فترة قصيرة، وحرمت الأب من صغاره، ما يزيد عن 8 أشهر، واستولت حسب كلامه على مبلغ مالي تجاوز الـ700 ألف جنيه بجانب شقته، فقرر رفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ضد طليقته مطالبًا بإسقاط حضانتها للأبناء، بسبب حرمانه من أطفاله.

يطلب ضم حضانة أطفاله

يحكي الزوج خلال الدعوى أن طليقته لا تزال تلاحقه بدعاوي فضائية كرفع نفقات شهرية تجاوزت الـ40 ألف جنيه، كما أدعى أنها قامت بالإساءة لطفليه وسرقة مبلغ مالي خاص به بمساعدة زوجها، لافتًا إلى أنه عاش معها قرابة الـ12 عامًا وكان موفر لها مستوى اجتماعي لائق إلى أن اكتشف خيانتها وسرقة أمواله وحرمانه من صغاره رغم رفضهم في البداية العيش مع والدتهم: «دمرت حياتي».

8 أشهر لم يرى أطفاله

وقال خلال دعواه في محكمة الأسرة أن زوجته حصلت على كامل حقوقها مقابل تنازلها عن حضانة الأطفال وبعد انتهاء شهور العدة تزوجت من رجل آخر وبدأت تلاحقه مرة أخرى بالدعاوي القضائية واحتفظت بمنزل الزوجية والأطفال ورفضت أن يراهم طليقها، بل وطالبته بتسديد ديونها التي تراكمت عليها وأدعت أن وجوده في حياتها وحياة أبنائها يشكل خطرًا عليهم، رغم صدور حكم قضائي له برؤيتهم.

لم يصل لحد ودي مع طليقته لحل المشاكل التي نشبت بينهما رغم الانفصال، حتى قرر الاتجاه للطريق القانوني للحصول على حقوقه لعل من أهمها حصوله على ضم أولاده لكن طليقته اتهمته بالجنون في محاولة للانتقام منه وإدعاء أنه مقصر في حقوق الصغار، مؤكدًا أنها قامت بسرقة أوراقه الرسمية وهددته بالحبس فضلًا عن سرقة بعض المبالغ المادية.