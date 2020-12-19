محكمة الأسرة تلزم أحمد سعد بـ 270 ألف جنيه نفقة متعة لـ سمية الخشاب

حكمت محكمة أسرة سيدى جابر بالإسكندرية، في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لحصولها على المتعة والعدة خلال فترة جوازها منه.

وجاء في قرار المحكمة الحكم بمبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهر، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.

ورفضت «المدعية» الفنانة سمية الخشاب، ومحامي «المدعى عليه» الفنان أحمد سعد، خلال الجلسة السابقة التصالح في الدعوى، وطالب الطرفان هيئة المحكمة باستكمال إجراءات نظر الدعوى، على أن يتقدم كل طرف بالمستندات التي تؤيد حجته.

ورفعت «الخشاب» دعوى قضائية بمحكمة أسرة سيدي جابر، برقم 1939 لسنة 2019، ضد طليقها الفنان أحمد سعد، تطالب فيها بالمتعة والعدة، وتؤكد تضررها ماديًا ونفسيًا، حيث قدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.

كانت محكمة الأسرة بسيدي جابر، في مجمع محاكم «محمد كريم»، شرق الإسكندرية، أجلت الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد، في قضية النفقة والعدة إلى جلسة 30 نوفمبر، للاطلاع على المستندات التى قدمها الطرفان.