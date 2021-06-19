القومي للسينما: احتفالنا بالنجوم في مهرجان الإسماعيلية تقليد سيستمر

قال السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، إن مهرجان الإسماعيلية هذا العام، شرف بحضور عدد من نجوم التمثيل لتكريمهم في المهرجان.

وأضاف الباسوسي علي هامش ندوة لتكريم الفنان صبري فواز: «تقليد أتمنى لمن يأتي بعدي في المركز أن يستكمله، وهو لا يؤثر على أي مهرجان آخر فقد رأينا مهرجان القاهرة يقيم مسابقة للأفلام الروائية القصيرة لأن الفنون أصبحت تتكامل ولم يعد بينها فوارق أو فواصل».

وقال الباسوسي، إن مهرجان الإسماعيلية من الهرجانات الناجحة، خاصة مع وجود جمهور الإسماعيلية، الذي له مذاق خاص، مشيرا إلى أن الفكرة جاءته بالاحتفاء بالنجوم، لمشاركة عددا كبيرا منهم في الأفلام القصيرة.

وأكمل: «كلما مررنا بتجارب كثيرة ونحن صغارا وهناك فارق كبير أن تقدم أعمالك الأولى مع شباب لو مع نجوم، وعندما يكون نجم قوي وله خبرة حياتية واسعة يفيد العمل كثيرا، وكان المبدع رأفت الميهي يقول لي، اسمع كلام النجم لأنه لم يصبح نجما من فراغ».

وأقيم أمس، ضمن فعاليات الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوة تكريم للفنان صبري فواز، شهدت حضورا كبيرا من الفنانين والجمهور، أدارتها الناقدة فايزة هنداوي.

قالت الناقدة فايزة هنداوي ان مهرجان الإسماعيلية هذا العام يقوم بتقليد جديد أتمنى أن يستمر وهو الاحتفاء بالنجوم الذين شاركوا في الأفلام القصيرة، بعد أن أصبحت بمثابة مصنع لتفريخ الكثير من الممثلين الشباب، لأنها تتقدم وتنال الكثير من الجوائز في المهرجانات العالمية، على عكس السينما الروائية الطويلة، خاصة أن التكلفة لا تمثل عائقا أمام إنتاجها.

وأضافت يعد الفنان صبري فواز من أحد الممثلين الذين يعتمدون على موهبته فقط، وعلى شخصيته وثقافته، مشيرة إلى أنه تألق بشكل كبير من خلال الأدوار التي قدمها الفترة الماضية.