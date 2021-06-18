اليوم.. تكريم صبري فواز وأحمد وفيق في مهرجان الإسماعيلية السينمائي

يشهد اليوم الثاني من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة، عددًا من الفعاليات ومن ضمنها ندوتين لتكريم الفنانين صبري فواز وأحمد وفيق، وذلك ضمن احتفالية خاصة تقام للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين، الذين قاموا ببطولة أفلام قصيرة، ضمن فعاليات الدورة الـ22.

تكريم صبري فواز وأحمد وفيق في مهرجان الإسماعيلية السينمائي

تقام ندوة تكريم الفنان صبري فواز، ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي، في تمام الساعة الثانية ظهرا، وذلك بعد عرض فيلم «خط النهاية»، بينما تبدأ ندوة تكريم الفنان أحمد وفيق في تمام الساعة التاسعة مساءً، عقب عرض فيلم «صورة»، وذلك في قصر ثقافة الإسماعيلية، ومن المقرر أن يسلمهما السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما، درع المهرجان.

تضمنت الدورة الـ22 من المهرجان، مجموعة واسعة من التكريمات، تضم الناقد السينمائي كمال رمزي، الفنانة فايزة حسين، واحدة من أبرز رواد الرسوم المتحركة في مصر، كما خصص المهرجان احتفالية للاحتفاء بالفنانين الذين شاركوا في الأفلام الروائية القصيرة على رأسهم الفنان أحمد كمال، وتضم قائمة التكريمات صفية العمري، أحمد بدير، صبري فواز، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، وبسمة.

وتستمر فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجسلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، حتى 22 يونيو الجاري، ويشهد المهرجان مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وأفلام التحريك من مختلف دول العالم، وذلك بالإضافة إلى عدد من الفعاليات السينمائية والثقافية.

ويشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة 14 فيلمًا، بينما تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 10 أفلام، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تضم 15 فيلمًا، ويتنافس في مسابقة الرسوم المتحركة 15 فيلمًا، ويتنافس في مسابقة أفلام الطلبة 14 فيلمًا، ووتضم لجنة تحكيم المسابقة: خالد أحمد بهجت، نجا الأشقر والمخرجة دينا عبدالسلام.