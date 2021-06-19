انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 وسط إجراءات وقائية من كورونا

يبدأ اليوم، ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي في التاسعة صباحا، امتحان مادة الفقه، الذي يستمر حتى الحادية عشر صباحا، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

نظام امتحانات الثانوية الأزهرية 2021

وتجرى امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 في 610 لجان، ويؤدى امتحانات الثانوية الأزهرية نحو 113 ألف طالب وطالبة، وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على سلامة الجميع.

وفي إطار خطط الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الامتحانات وطبقا للإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة في هذا السياق بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، قام قطاع المعاهد الأزهرية بتطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

وأرقام غرف العمليات وشكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، بحسب ما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية هي: 01002077995 والخاص بمكتب وكيل الأزهر، بالإضافة إلى رقم 01223343001 الخاص بمكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وبحسب الجدول الموضوع لامتحانات الثانوية الأزهرية 2021، فانه من المقرر ان ينتهي المارثون في الأول من اغسطس المقبل، حيث روعي في وضع جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 إجراء امتحانات طلاب القسم العلمى في يوم وامتحانات القسم الادبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تنعقد امتحانات الدور الثاني لامتحانات طلاب الأزهر للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم 4 سبتمبر على أن تنتهي يوم 13 سبتمبر المقبل.

وسينظم قطاع المعاهد الأزهرية قوافل تفتيشية بالتنسيق مع مشيخة الأزهر على لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 للتأكد من اتباع الاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا ومتابعة العملية الامتحانية.