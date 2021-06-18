سيارة تسير على الماء بالساحل الشمالي.. خطفت الأضواء في البحر (صور)

تتوالى أفكار الألعاب المائية المثيرة من قبل المصنعين من وقت لآخر، كي ينطلق بها الصغار والكبار مرحًا وسعادة، إلا أن هذا العام الابتكارات الجديدة تختلف عن الماضي، يمزجها الإثارة والتشويق، فلأول مرة يجد المصطافون سيارة تسير على الماء بالساحل الشمالي فى «بورتو مارينا»، كوسيلة جديدة للاستمتاع بالبحر وأجوائه الخلابة.

وتنافس السيارة المائية، جميع ألعاب البحر الأخرى من البيتش باجى والبدال والبنانا وغيرها من الألعاب الأخرى، نظرًا لمميزاتها العديدة، فهي سيارة تتحرك بسرعات ممتازة بجميع الاتجاهات، وذلك في تجربة جديدة تمكن خلالها شباب من اختراع أول سيارة تسير على ماء البحر بشكل جيد.

سيارة تسير على الماء بالساحل الشمالي: البداية في مرسى مطروح

وظهرت أول سيارة تسير على الماء بالساحل الشمالي، في مدينة مرسى مطروح، حيث تمكن شباب موهوبون من صناعتها، مستخدمين مواد بسيطة لصنع السيارة، وبعد العمل في البحر لسنوات عديدة، اعتاد الناس على استخدامها لقضاء الإجازة في فصل الصيف 2021، لذا جاءت فكرة تطوير وصناعة أول سيارة تسير على الماء.

سيارة تسير على الماء بالساحل الشمالي.. نجاح منقطع النظير

وقال «محمد طه»، مصور يقوم بتصوير والترويج لأول سيارة تسير على الماء بالساحل الشمالي ومرسى مطروح، فى تصريخ خاص لـ«الوطن» إن السيارة المائية نجحت فى السير على سطح البحر بشواطئ مرسي مطروح، موضحا أنًه التقط السيارة بكاميرته الخاصة به الشهر الماضي، قبل انتقال التجربة إلى الساحل الشمالي، عقب اختراعها عن طريق شابان يعملان في تجارة كماليات السيارات، كما يعملان فى البحر منذ سنوات طويلة، ولديهم هواية الابتكار والتطوير الدائم لألعاب البحر، موضحا أن تلك السيارات المائية تعمل حاليًا على البحر فى منطقة شاطئ الأبيض بمطروح، والساحل الشمالي.

وتابع: « السيارة المائية احتلت مكانة كبيرة لدى عشاق البحر فى محافظة مطروح، خاصة وأنها خفيفة الحركة وسريعة خلال سيرها على ماء البحر، وهذا بسبب تصنيعها من مواد من الفبر، للهيكل الرئيسى لها، وتزويدها بمحرك يتناسب مع العمل في البحر، وعزله عن المياه، وتسير بالنزين، ومنها عدة ألوان الأحمر، والأصفر، والأزرق والأسود».