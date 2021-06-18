عاجل.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالغردقة

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي، تحمل لوحات رقم «ن س د 2561 ملاكي المنيا»، تحمل 6 أفراد (زوج وزوجة وأربعة أطفال)، بالكيلو 30 طريق رأس غارب الغردقة، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، إخطارًا بوقوع انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات «ن س د 2561 ملاكي المنيا»، نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامي وتبعه عدم التحكم بعجلة القيادة؛ مما أدى إلى انقلاب السيارة بجانب الطريق، وتحمل السيارة 6 أفراد من أسرة واحدة.

على الفور تم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة الزوج والزوجة وأربعة أطفال، وتم نقل المصابين الى المستشفى رأس غارب المركزى.

وأكد رئيس مدينة رأس غارب، تواجد طاقم أطباء المستشفى وتم تقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة و إجراء الأشعة اللازمة، حيث أسفر الحادث عن بعض الجروح السطحية، وجار عمل أشعة مقطعية والإسعافات الأولية وحجزهم تحت الملاحظة.