«الفاست فود والأطعمة المقلية».. وجبات يجب تجنبها في فترة الامتحانات

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن 649 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشددًا على أهمية عدم التجمهر خارج المدارس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات وغسل اليدين وارتداء الكمامات وعدم إعادة ارتدائها بعد خلعها، لأن هذا الأمر قد يكون وسيلة لنقل العدوى.

ونصح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الطلاب بالتحلي بالثقة بالنفس لأن الخوف قد يجعلهم ينسون المعلومات، كما قدم أكثر من نصيحة لتقوية الذاكرة في أيام الامتحانات، منها: «النوم مبكرا، والحفاظ على تناول كميات مياه كبيرة، وتناول الإفطار قبل الامتحانات، مع الابتعاد عن الوجبات الدسمة أو الأطعمة المقلية والفاست فود والدهون تبطئ العمليات العقلية، ويفضل أن يكون الأكل معدا في المنزل»، مؤكدًا على ضرورة أن يتجنب الأهالي للتدخين كونه يؤدي إلى التأثير على عملية استرجاع المعلومة بالنسبة للطلاب.

وأضاف «بدران» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر شاشة «dmc»، أنه يجب على الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية: «يجب غسل اليدين جيدا قبل غسل الكمامة، وأن يتم شراؤها من مصدر مسؤول وليس من الشارع، وأن تغطي قصبة الأنف، ويفضل ارتداء واقي الوجه لأن العينين قد تنقلان العدوى إذا ما كانت الأماكن ضيقة».

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: «لا داعي للسلامات والقبلات والأحضان، لأن هذه الأمور سقطت في عصر كورونا، مع تجنب المراجعة والتجمهر أمام اللجان سواء قبل الامتحانات أو بعدها».

وأوضح، أنه من المفضل أن ينزل الطالب مبكرا قبل الامتحان، وممارسة المشي قبل الامتحان لتنشيط الدورة الدموية: «محتاجين نمشي ربع ساعة حول المدرسة عشان نبقى أكثر سعادة وهدوءً وثقة».