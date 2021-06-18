أسعار المانجو في الأسواق.. تبدأ بـ8 جنيهات وتصل إلى 20 جنيهًا

يحب الكثيرون تناول فاكهة المانجو في فصل الصيف، ويشربونها كعصائر وكوكتيل، وفي إطار حرص الكثيرين على شرائها تستعرض «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات أسعار المانجو في الأسواق وبالتحديد في سوق العبور.

أسعار المانجو في الأسواق

تراوح سعر كيلو المانجو العويس ما بين 15 و30 جنيهًا للكيلو.

وسجل كيلو المانجو الزبدية ما بين 10 و14 جنيهًا.

وتراوح سعر الكيلو من المانجو البلدي ما بين 8 و14 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو من المانجو التيمور 20 إلى 25 جنيهًا.

والمانجو الفص ما بين 20 و40 جنيهًا.

وبلغ سعر المانجو الفونس 15 و20 جنيهًا للكيلو.

والمانجو الهندي ما بين 15 و20 جنيهًا.

كما بلغ سعر المانجو فجر كلان ما بين 9 و15 جنيها، والمانجو التومي بـ 9 و13 جنيها، ومانجو بيض العجل تسجل ما بين 7 و11جنيها.

وتراوح سعر المانجو السكري ما بين 10و20 جنيهًا للكيلو، والمانجو السنارة ما بين 9 و13 جنيهًا.

وهناك العديد من أنواع المانجو المنتشرة في مصر، ويعتبر المانجو البلدي أول الأنواع التي تظهر في الأسواق وتتميز بأنها رخيصة السعر وربما هي الأرخص سعرًا بين كافة الأنواع الأخرى.

تبدأ المانجو البلدي في الظهور في بداية شهر يوليو وتتميز بصغر حجم الحبة والمذاق المتميز المختلف.

كما يعتبر المانجو السكري من أفضل الأنواع التي يُقبل عليها المواطنون في الإسماعيلية والمحافظات الأخرى، ويتراوح سعرها ما بين 9 و12 جنيهًا للكيلو.

فوائد المانجو

احتواؤها على المواد المضادة للأكسدة مثل كيرسيتين، يسوكيرسيترين وحمض الغال الموجودة في المانجو يجعلها تعمل على حماية الجسم ضد أمراض عديدة.

تحتوي ثمرة المانجو على مستوى عال من فيتامين C، البكتين والألياف التي تساعد على خفض مستويات الكولسترول في الدم، كما تعتبر مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، وهو عنصر هام من عناصر الخلية وسوائل الجسم التي تساعد في التحكم في معدل ضربات القلب وضغط الدم.